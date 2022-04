🎧 De meedogenloze generaal Dvornikov schuwt burgerdoelen niet. Luister hier onze dagelijkse podcast

Oud-correspondent Fleur de Weerd vreest dat de strijd in het oosten van Oekraïne een totale grondoorlog gaat worden. De Russische generaal Dvornikov is aangesteld om de militaire operatie te leiden. Hij staat erom bekend burgerdoelen niet te schuwen. Met de correspondent in Berlijn, Remco Andersen, bespreekt Pieter Klok de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas en de ‘Ostpolitik’ van Angela Merkel en haar voorgangers.

