▶De kraamzorg staat zwaar onder druk - is het systeem nog wel haalbaar?

De kraamzorg, een typisch Nederlands fenomeen, is bijna niet meer uitvoerbaar. Elk jong gezin krijgt tot 49 uur zorg. Maar dat is onhoudbaar nu het personeelstekort ook in de kraamzorg hard toeslaat. Zorgredacteur Michiel van der Geest onderzocht de problemen én mogelijke oplossingen.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels