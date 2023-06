▶ De kamer van Klok: Opnieuw kwam Rutte weinig invoelend over in het Groningendebat

Beeld Sophia Twigt

Rutte leek zich slecht op zijn gemak te voelen in het debat over de gaswinning in Groningen en stelde zich vooral afstandelijk op. Intussen positioneerde CU-leider Mirjam Bikker zich stevig in het asieldebat, met een ‘Wir schaffen das’-achtige uitspraak. En het nieuwe asielakkoord werd lovend ontvangen, maar zal het meer blijken dan de zoveelste bezweringsformule? Gijs Groenteman bespreekt het met Pieter Klok, Sheila Sitalsing, Raoul du Pré en correspondent Noord-Nederland Jurre van den Berg.

