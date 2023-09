▶De kamer van Klok: BBB en Omtzigt zijn wedergeboortes van het CDA

Via partijpolitieke spelletjes werd Wopke Hoekstra voorgedragen als Eurocommissaris voor Klimaat in Brussel. Correspondent Marc Peeperkorn vertelt hoe dit proces verliep. De VVD zet vol in op een strenger migratiebeleid in hun nieuwe verkiezingsprogramma. En in Den Haag zijn we getuige van de onttakeling van het CDA.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels