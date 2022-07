šŸŽ§ Podcast De Kamer van Klok

šŸŽ§ De huisarts staat op omvallen, maar wordt toch steeds zwaarder belast. Beluister onze dagelijkse podcast

Huisartsen hebben het veel te druk. Om goede zorg te verlenen is meer tijd voor patiƫnten nodig, maar juist aan tijd en mankracht is een groot tekort. Zorgverslaggever Michiel van der Geest legt uit hoe we in deze huisartsencrisis terecht zijn gekomen en hoe de zorg van de toekomst eruit zal zien.