▶ De grote politieke schoonmaak: in Den Haag is nu alles mogelijk

Roerige politieke tijden, met als laatste nieuws: Sigrid Kaag stapt op. Daarmee zijn nu alle partijleiders van de voorheen grote middenpartijen weg en ligt de weg open voor een nieuwe generatie politici. Wie worden de nieuwe boegbeelden in de Tweede Kamer? En hoe moeten we het poeslieve gedrag van Wilders verklaren?

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels