De gevolgen van de executies in Boetsja. Luister naar de dagelijkse podcast

Burgers werden al niet ontzien door de Russen in deze oorlog. Maar dat inwoners op straat worden geëxecuteerd, verbaast oud-Rusland-correspondent Tom Vennink toch. Met hem en verslaggever Michael Persson bespreekt Pieter Klok de moorden in Boetsja en de Russische oorlogsretoriek. Ook de sancties komen aan bod: de enige manier om het Russische regime echt te raken is door helemaal geen olie en gas meer af te nemen.

Luister via Spotify

Luister via Apple Podcasts

Luister via Google Podcasts

Presentatie: Pieter Klok Montage: Rinkie Bartels Redactie: Tiemen Hageman, Corinne van Duin en Lotte Grimbergen Wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Elke vrijdag ontvang je alle nieuwe afleveringen van onze podcasts en tips van onze recensiepagina in je mailbox. Daarnaast ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe producties. Abonneren kan via: www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief