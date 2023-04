De EU probeert Poetin te bewerken, via Xi Jinping

Hoewel China belang heeft bij een snel einde aan de oorlog in Oekraïne, staat Xi Jinping pal achter Poetin. Zullen Macron en Von der Leyen daar tijdens hun staatsbezoek aan Beijing verandering in kunnen brengen? En hoe reageert Xi op de harde China-strategie van de EU? Dat bespreken we met China-correspondent Leen Vervaeke en buitenlandredacteur Peter Giesen.

