De elektromotor is superieur aan de verbrandingsmotor, behalve op het gebied van romantiek

Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto’s op benzine of diesel verkocht worden in Europa. Voor autoland Duitsland een moeilijk besluit. Maar volgens economieredacteur Bard van de Weijer is de elektromotor tegenwoordig zo goed dat we de verbrandingsmotor niet gaan missen. Verslaggever Peter Giesen heeft nog romantische gevoelens over het ouderwetse autorijden: behalve vervoermiddel ziet hij de auto ook als genotsmiddel.

Peter Giesen schreef onlangs een boek over de geschiedenis van de auto: Autopia

