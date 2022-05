podcast oorlog in europa

🎧 De cultuur binnen het Russische leger is door en door rot. Luister naar onze dagelijkse podcast.

De gemiddelde Russische contractmilitair zag niet aankomen dat ze in een heftig conflict terecht zouden komen in buurland Oekraïne. Veel soldaten zijn meedogenloos en plegen de meest gruwelijke daden. Waar komen die grove geweldexcessen vandaan? Met oud-correspondenten Bert Lanting en Arnout Brouwers bespreken we de cultuur van het Russische leger.