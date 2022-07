De bizarre wereld van de eerste dieren op aarde

Ze zagen eruit als geribbelde badmatten of als rechtopstaande vogelveren. We duiken een half miljard jaar terug de tijd in, naar het moment waarop de eerste dieren ontstonden. Een periode waarin de evolutie extreem aan het experimenteren was. Langzaam maar zeker beginnen wetenschappers zicht te krijgen op hoe deze eerste dieren eruit zagen en hoe ze leefden. Het lijkt er steeds meer op dat deze mysterieuze wezens onze verre voorouders geweest kunnen zijn.

Presentatie: Tonie Mudde Gasten: Maarten Keulemans, Niels Waarlo Montage: Daan Hofstee Eindredactie: Corinne van Duin

Of luister en abonneer je via: Apple, Spotify of Google.