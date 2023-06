▶ De afschaffing Roe v Wade in de VS heeft nu al dramatische gevolgen

Een jaar nadat het landelijk recht op abortus in de Verenigde Staten werd afgeschaft, komen steeds meer schrijnende verhalen naar buiten over de gevolgen. Zoals dat van de doodzieke Jaci Statton uit de conservatieve staat Oklahoma. Artsen wilden haar niet helpen uit angst voor vervolging. We bespreken haar aangrijpende verhaal en de politisering van abortus met correspondent Maral Noshad Sharifi

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld