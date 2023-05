De aarde koerst af op nieuw kosmisch terrein: een snelcursus sterrenstof

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.

De ruimte tussen de sterren lijkt misschien leeg, maar zit in werkelijkheid tjokvol stof, gas en krachtige kosmische straling. Nu de aarde heel langzaam op weg is naar nieuw, mogelijk zelfs gevaarlijk terrein, is het tijd voor een spoedcursus kosmisch spul. Met: George van Hal.

COLOFON Presentatie: Tonie Mudde

Montage: Daan Hofstee, Tiemen Hageman, Eva van Leeuwen

Eindredactie: Corinne van Duin