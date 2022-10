🎧 Cultuuroorlog in de VS: kinderboeken verdwijnen uit bibliotheken

In het Texaanse dorpje Llano zijn zestig kinderboeken in stilte uit de bibliotheek verdwenen. Het zijn boeken over seks, gender, racisme, geestesziekte, abortus en magie. Volgens correspondent Thomas Rueb is het onderdeel van een conservatieve trend: op verschillende plekken zijn zogenoemde anti-woke-wetten ingevoerd. Hoe kan dat in de VS, waar vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste kernwaarden is?

