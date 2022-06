🎧 Correspondent Tom Vennink doet verslag vanuit de Donbas. Beluister onze dagelijkse podcast

🎧 Podcast De Kamer van Klok

In het stadje Pokrovsk, vlak bij het front, kan correspondent Tom Vennink de bommen horen vallen. Het Oekraïense leger lijdt elke dag zware verliezen. Ondertussen rijdt er een pastoor met gevaar voor eigen leven in een busje rond om mensen die willen vluchten op te halen. En wat gebeurt er met de mensen die ervoor kiezen om in de Donbas te blijven?