🎧 ChatGPT verrast ons, maar is het wel echt creatief?

Na de verbazing over ChatGPT komen de fundamentele vragen over kunstmatige intelligentie. Als ChatGPT iets nieuws bedenkt, is het dan ook echt creatief? Wordt de chatbot straks slimmer dan mensen? En wat als het internet straks gevuld is met gegenereerde informatie en programma’s zich daar weer op baseren? Sheila Sitalsing gaat met techredacteur Laurens Verhagen in gesprek over welke problemen ChatGPT oplost en welke het creëert.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee