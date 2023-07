Buitenaards leven? Is misschien al gevonden!

Zijn we alleen in het heelal? Het is een vraag die de mensheid al eeuwen bezighoudt, en ook onze lezers en luisteraars stuurden ‘m vele malen in. Goed nieuws: we leven nu in het tijdperk waarin wetenschappers eindelijk over de instrumenten beschikken om het antwoord te kunnen vinden. Sterker nog: misschien ís het buitenaards leven al gevonden. Reis met ons mee langs verre planeten, ‘bacterie-scheetjes’ op Venus en mysterieuze rotsformaties op Mars. Met wetenschapsredacteuren George van Hal en Maarten Keulemans.

