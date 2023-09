▶Bosbranden en overstromingen: zo extreem werd het niet voorspeld deze zomer

De hete zomer, waar we keer op keer te maken kregen met extreme stormen en hittegolven is bijna ten einde. Hoe kan het dat de klimaatmodellen zo werden ingehaald door de praktijk? En wat is het effect van het vaak genegeerde methaan? We bespreken het met wetenschapsjournalist Maartje Bakker.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels