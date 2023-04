🎧 Andrew Tate: waarom miljoenen jongens in de ban zijn van een vrouwenhatende influencer

Dure auto’s, opgepompte spieren en vrouwonvriendelijke leuzen: video’s van Andrew Tate zitten er vol mee. Miljoenen scholieren komen nu via sociale media in contact met zijn macho-universum. Is dat zorgelijk? Host Esma Linnemann bespreekt het met journalist Haro Kraak en mediaverslaggever Hassan Bahara.

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts of via Spotify.