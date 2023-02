🎧 Alweer zitten verkiezingen het stikstofbeleid in de weg

De uitvoer van het stikstofbeleid wordt er door de verkiezingen niet makkelijker op. En er speelt nog iets: een deel van de Kamer wil van de rechterlijke stikstofuitspraken af. Is dat ondermijning van de rechtsstaat of zit er misschien toch iets in? Verder is de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen gepresenteerd. Glijdt het opnieuw van Rutte af?

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee