🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Afrikaanse landen nemen Poetin de oorlog niet kwalijk. Beluister onze dagelijkse podcast

Met energiespecialist Bard van de Weijer praat Pieter Klok over windmolenparken, files op het hoogspanningsnet en de torenhoge benzineprijs. Met verslaggever Michael Persson gaat het over de crisis op de graanmarkt. Oekraïense graan zal straks wegrotten, terwijl de nieuwe oogst nog niet eens binnen is. Vooral voor Afrika dreigt een groot tekort. Toch neemt men in Afrika Poetin niks kwalijk.