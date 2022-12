🎧 Actrice Olga Zuiderhoek over de muziek in haar leven.

Gijs zit samen met actrice Olga Zuiderhoek in de vertrouwde kast op de redactie van de Volkskrant. Hoewel Olga het helemaal niet graag over toneel heeft, hebben ze het toch over haar bewogen toneelgeschiedenis. En natuurlijk over haar nieuwe stuk: Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In deze voorstelling bespreekt ze haar eigen leven maar vooral alle inspirerende muziek die daarbij hoort. Ook haar tijd met haar ‘ware Jacob’ Willem Breuker komt natuurlijk aan bod.

Presentatie: Gijs Groenteman Montage: Daan Hofstee Redactie: Tamar Bot, Fanny van der Reijt, Corinne van Duin en Daan Boeren