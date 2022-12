🎧 Academische ziekenhuizen liggen overhoop, kind met hartafwijking is de dupe

Vier academische kinderziekenhuizen strijden al jaren om operaties aan kinderharten. Het zou beter zijn als deze zorg in twee of drie ziekenhuizen wordt gecentreerd, daar is iedereen het over eens. Maar geen ziekenhuis is bereid om er afstand van te doen. Hoe moet dit verder? We bespreken het met zorgverslaggever Michiel van der Geest.

