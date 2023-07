Gijs bezoekt generaal b.d. Peter van Uhm in zijn huis in Nijmegen. Ze praten over zijn gelukkige jeugd, het onder controle houden van angst en de ellende die elke oorlog met zich meebrengt. Ondanks de heftige momenten vindt de oud-commandant der Strijdkrachten dat hij een mooi leven heeft, maar wel met een tragisch dieptepunt: het overlijden van zijn zoon Dennis, die ook beroepsmilitair was, tijdens een missie.

