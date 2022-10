Moet je na een scheiding je best doen om als gezin activiteiten te ondernemen?

Beeld Claudie de Cleen

Na een niet zo gezellige scheiding wilde een vriendin toch nog leuke dingen ondernemen met haar ex-partner en de kinderen, zoals een barbecue in de tuin. Maar die tijdelijke gezinshereniging leidde enkel tot spanningen. Is het belangrijk voor kinderen om gescheiden ouders samen te zien of kun je dit beter laten als het conflicten veroorzaakt?

Dit zeggen de deskundigen

‘De intentie van deze ouder is goed: ze denkt na over wat fijn is voor de kinderen’, zegt universitair docent Inge van der Valk. Aan de Universiteit Utrecht doet ze onderzoek naar echtscheidingen en het functioneren van kinderen. ‘Maar je bent natuurlijk geen gezin meer. Leg de lat niet te hoog. Samen barbecueën en kerstmis vieren hoeft niet. Je bent niet voor niets gescheiden.’ Het is vaak even zoeken naar de nieuwe spelregels. ‘Na een scheiding is er sprake van een ouderschapsreorganisatie: van één gezin naar twee aparte gezinssystemen.’

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen na de scheiding de wens koesteren dat hun ouders weer bij elkaar komen. In een studie waarbij kinderen van gescheiden ouders werden geobserveerd tijdens het spelen, was bij 42 procent van de gevallen de hoop op hereniging onderdeel van het spel. ‘Voor kinderen is het fijn als er duidelijkheid is’, zegt Van der Valk. ‘Als ouders elkaar constant opzoeken, kan dat ook verwarrend zijn.’

Dat ouders tijdens het co-ouderschap samen leuke dingen willen ondernemen is begrijpelijk. En het is mooi als dat lukt. ‘Kinderen van gescheiden ouders geven vaak aan dat ze het jammer vinden dat het nooit lukte om hun ouders in dezelfde ruimte te krijgen op belangrijke momenten, zoals diploma-uitreikingen en verjaardagen’, zegt Van der Valk.

‘Het gaat erom of ex-partners hun eigen emoties weg kunnen houden bij de kinderen, want die voelen spanningen goed aan’, zegt relatietherapeut Clara Bartelds, die koppels begeleidt tijdens de echtscheiding. ‘Als je elkaar niet kan vergeven en in boosheid blijft hangen, dan moet je het misschien niet willen.’

Hoe pak je het aan?

De Universiteit van Stockholm deed onderzoek naar het stressniveau van kinderen na een scheiding. Daaruit blijkt dat stress niet zozeer afhankelijk is van de relatie tussen de ouders, maar vooral van de relatie van het kind met beide ouders. ‘Dit onderzoek laat zien dat een sterke band tussen ouder en kind compenserend en beschermend kan werken: ook al hebben de ouders ruzie, het negatieve effect op het kind is dan minder’, aldus Van der Valk.

Hieruit kan een belangrijke les worden getrokken: gun je kind een goede band met de andere ouder. ‘Ex-partners moeten proberen om niet negatief over elkaar te praten in het bijzijn van het kind’, zegt Bartelds. ‘Als een moeder de vader als ‘fout’ bestempelt, dan is dat niet goed voor het zelfbeeld van het kind. Want zij voelen zich onderdeel van die ouder.’

De kans bestaat dat kinderen om uitleg vragen: ‘Waarom is papa er vandaag niet bij?’ ‘Ze willen vooral gerustgesteld worden en niet het hele verhaal horen met alle details’, zegt Bartelds. ‘Vertel dat het papa en mama niet lukt om samen te zijn, maar in de toekomst misschien wel. Dat jullie niet meer van elkaar houden, maar wel van het kind. Breng die boodschap vol zelfvertrouwen.’

Als het niet mogelijk is om samen aanwezig te zijn op belangrijke momenten, zoals een verjaardag, zorg er dan wel voor dat er contact is met de andere ouder, in de vorm van een telefoontje. Bartelds: ‘Het is belangrijk om het signaal te geven dat je aan het kind denkt.’