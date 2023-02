Miljardenwinsten zetten multinationals onder druk: ‘Als je zulke winsten maakt, kunnen de prijzen aan de kassa ook wel wat minder stijgen’

De aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Beeld ANP

‘Iets begint hier uit het lood te staan. Een florerend bedrijfsleven is essentieel voor onze economie en winst maken is alles behalve vies. De huidige trend krijgt evenwel extreme trekjes. Bedrijven hebben de mond vol over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zou de gewone burger, de klant, de consument meer centraal moeten staan.’

Is hier de FNV aan het woord? De PvdA? Nee, het is het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf van afgelopen donderdag, de dag nadat supermarktconcern Ahold Delhaize 2,5 miljard euro winst had gerapporteerd, het hoogste bedrag in tien jaar. ‘Dat schuurt in tijden waarin een groeiende groep burgers worstelt om rond te komen door de torenhoge inflatie’, aldus de krant van wakker Nederland, die het bedrijfsleven normaal gesproken een warm hart toedraagt. Maar donderdag kregen ook Shell (38,5 miljard euro winst vorig jaar), ING (3,7 miljard) en ABN Amro (1,9 miljard) een veeg uit de pan omdat ze onvoldoende doen voor hun klanten terwijl het geld tegen de plinten klotst.

Het moederbedrijf van Albert Heijn keert, net als Heineken (2,8 miljard euro winst), ook nog een miljard euro dividend uit aan de aandeelhouders. De topmannen van beide bedrijven verdedigden zich door erop te wijzen dat de winst vooral van elders uit de wereld komt. In Europa blijven de marges nog achter. Ook zijn de sterk gestegen kosten volgens de bedrijven deels voor eigen rekening genomen en niet doorberekend aan de klant, al blijft onduidelijk hoeveel precies. ‘Ik heb geen inzicht in hun marges’, zegt econoom Rens van Tilburg (Universiteit Utrecht). ‘Maar als je zulke winsten kunt maken, en zulke bedragen kunt uitkeren aan je aandeelhouders, dan zouden de prijzen aan de kassa ook wel wat minder kunnen stijgen.’

Pikant moment

De miljardenwinsten van de multinationals komen op een pikant moment. Begin deze maand belegde het kabinet weer een Catshuissessie met de top van het bedrijfsleven na klachten over het vestigingsklimaat. De inmiddels spreekwoordelijke kloof tussen Den Haag en het grote bedrijfsleven werd op scherp gezet door Peter Berdowski. Die dreigt met zijn baggerbedrijf Boskalis te vertrekken uit Nederland als er wetgeving komt die bedrijven verplicht na te gaan of er geen misstanden plaatsvinden in hun toeleveringsketen. Dat staat in een initiatiefwet van zes progressieve partijen in de Tweede Kamer.

Sylvia van Es (Philips) en Hans Bohm (Heineken) komen aan bij het Catshuis voor overleg met het kabinet. Beeld ANP

Ook andere grote bedrijven klagen over het afbrokkelende vestigingsklimaat. ‘We stellen vast dat Nederland vroeger koopman en dominee tegelijk was en nu wel heel erg alleen dominee aan het worden is. En dat in een wereld die steeds competitiever wordt’, zei Heinekentopman Dolf van den Brink tegen deze krant. Nederland scoort nog altijd hoog op de internationale concurrentielijstjes. Maar dat is ‘kijken in de achteruitkijkspiegel’, betoogde VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in de Volkskrant. ‘Onder de motorkap is er wel degelijk iets aan de hand.’

In de geest van Friedman

Die boodschap laat zich lastig rijmen met de miljardenwinsten van de multinationals. ‘Deze week werd weer eens duidelijk dat de winsten voor de bedrijven zijn en de kosten voor de samenleving. En nu dat steeds meer mensen raakt, wordt dat steeds minder geaccepteerd’, zegt Maria van der Heijden van MVO Nederland, dat ijvert voor meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens econoom Van Tilburg, die directeur is van het Sustainable Finance Lab, een academische denktank voor een duurzamere inzet van financiële middelen, had Nederland altijd het Rijnlandse model. Daarin tellen de belangen van alle maatschappelijke partijen mee, dus ook die van werknemers, consumenten en ngo’s. ‘Dat is in de jaren negentig ingeruild voor het Angelsaksische model, waarin de aandeelhouders vooropstaan. ‘The only business of business is business’ van Milton Friedman werd toen vaak aangehaald. Dat hoor je nu niemand meer zeggen. Maar als puntje bij paaltje komt, kiezen de grote bedrijven nog steeds voor de aandeelhouders. Dat zit in de psyche van de topbestuurders’, zegt Van Tilburg,.

Hij wijst erop dat een groep ondernemingsrechtjuristen drie jaar geleden probeerde expliciet in de wet te krijgen dat bedrijven de belangen van aandeelhouders, werknemers, consumenten en de maatschappij evenwichtig moeten wegen. ‘Dat is toen niet gelukt, maar misschien moeten ze het opnieuw proberen. Als je zo’n Telegraaf-commentaar leest dan is het wel duidelijk welke kant het maatschappelijk debat op gaat.’

‘Wat voor land willen we zijn?’

Met een rechtse meerderheid tegen is het nog maar de vraag of de initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen het haalt, bleek donderdag in een Kamerdebat. Het wachten is dan op beleid waar Brussel aan werkt. Vanwege de ‘enorme maatschappelijke transitie’ begrijpt Van der Heijden ondertussen de worsteling van de grote bedrijven wel. ‘Wij voeren onder de noemer Ongemak in de boardroom gesprekken met bestuursvoorzitters en commissarissen over de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Wat ik daar hoor, is dat bedrijven graag willen weten waar ze aan toe zijn. Regels op zich zijn niet erg, als ze maar duidelijk zijn. Al die akkoorden die er zijn, zou je dan ingebed willen zien in een bredere visie. Wat voor land willen we zijn? Daarover moet het gaan. Want als zo’n visie ontbreekt, houdt iedereen vast aan wat er is.’