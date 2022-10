Mijn kind geniet van luisterboeken, maar is een papieren boek niet beter?

Beeld Claudie de Cleen

De dochter van een collega verslindt luisterboeken. ‘Mooi natuurlijk’, zegt haar vader, ‘maar is het lezen van papier niet beter voor haar ontwikkeling?’ Of moet je als ouder allang blij zijn met het feit dat je kind opgaat in een verhaal?

Dit zeggen de deskundigen

Een interessante vraag, zo aan het begin van de kinderboekenweek: leert een kind evenveel van een luisterboek als van een leesboek? ‘Uit een grote overzichtsstudie gepubliceerd in Educational Psychology Review blijkt dat luisterboeken vooral bij zwakkere lezers een positief effect hebben op tekstbegrip’, zegt Roel van Steensel, hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij legt uit hoe dat werkt: zeker bij beginnende lezers of kinderen die moeite hebben met lezen gaat er veel energie zitten in het decoderen van de tekst. ‘Ze zijn vooral bezig met het ontcijferen van de woorden, waardoor ze niet toekomen aan het nadenken over de tekst zelf. Met audioboeken neem je die drempel weg.’ Het kind is hierdoor in staat om voor lange tijd naar een verhaal te luisteren en kennis te maken met nieuwe, moeilijke woorden, wat goed is voor de taalontwikkeling.

Als je kijkt naar wat er in het brein gebeurt, dan verschilt het lezen van papier niet zo gek veel van het luisteren naar een boek. ‘Beide vergen concentratievermogen en er worden verbanden gelegd tussen de gelezen of gesproken tekst en het eigen leven’, zegt Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. ‘Bij digitaal lezen is dat bijvoorbeeld anders. Daarvan weten we uit onderzoek dat mensen sneller afgeleid en vermoeid raken waardoor ze eerder stoppen.’

Audioboeken kunnen helpen om de liefde voor verhalen aan te wakkeren. ‘In het Nederlandse schoolsysteem wordt de nadruk gelegd op de cognitieve vaardigheden van het lezen’, zegt Stronks. ‘Het draait vooral om begrip van een tekststructuur. Lezen wordt een soort wiskunde.’ Niet gek dat leerlingen boeken in hun vrije tijd gaan mijden. ‘De beloning ontbreekt.’

Hoe pak je het aan?

‘Annie M.G. Schmidt had het ooit over het verschil tussen leeskinderen en leefkinderen’, zegt kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Voor ‘leefkinderen’ die wat minder zitvlees hebben, kan een luisterboek uitkomst bieden. Dat neemt niet weg dat het papieren boek belangrijk is. ‘Lezen is een vaardigheid die veel oefening vereist’, zegt Van Steensel. ‘Het is mooi als er sprake is van een combinatie.’

Maar hoe maak je de stap naar het papieren boek? Het helpt om een kind op weg te helpen, zegt Jacques Vriens. ‘Zeg: ik lees de eerste twee hoofdstukken en dan ga jij verder.’ Bij zijn zoon stopte hij vaak met voorlezen op een heel spannend moment. ‘Dan zei ik: ‘Sorry, ik moet helaas naar een vergadering.’ Ik werkte toen op een basisschool. Op een avond zag ik zijn lampje branden en was hij zelf verder gaan lezen.’

Maak tijd vrij om samen een geschikt boek te vinden in de bibliotheek. Stronks: ‘Raadpleeg de medewerkers, want zij zijn op de hoogte van de nieuwste boeken.’

Bij oudere kinderen is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. ‘Pak een boek en ga lezen als je kinderen in de buurt zijn’, zegt Van Steensel. ‘Zo zien ze dat lezen ontspanning is.’ Bovendien maak je op die manier van lezen iets gemeenschappelijks. Iets om samen te doen, in plaats van in je eentje. ‘Dat werkt motiverend.’