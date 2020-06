Heeft u vragen over pubers? Wij leggen ze voor aan een tienerexpert

Een meisje kijkt op haar smartphone. Beeld ANP

Bent u puber of heeft u intensief contact met de eigenwijze, stuurloze, charmante, en soms irritante adolescenten? Dan vragen we u uw nijpende vragen, dilemma’s of situaties waaruit wederzijdse onbegrip blijkt met ons te delen.

Dit kunnen vragen zijn die pubers zelf hebben over hun ontwikkeling (of omgang met ouders), maar ook dilemma’s van opvoeders en anderen die met pubers te maken hebben − zoals broers of zussen, grootouders, trainers, docenten, de oppas − zijn welkom.

Deze kwam bijvoorbeeld op de redactie voorbij: ‘Waarom is mijn zoon van 17 verbaasd dat er mieren in zijn kamer lopen als hij tussen alle andere zooi overal klokhuizen en broodresten laat rondslingeren?’

We zullen een aantal kwesties voorleggen aan Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en schrijver van het boek Tienerbrein en het zojuist verschenen Leer je kind kennen, dat ook over tieners gaat. De vragen en antwoorden verschijnen als interview in de krant.

Mail uw vragen, dilemma’s of situaties voor dinsdag 12.00 uur naar openredactie@volkskrant.nl met ‘pubers’ in het onderwerp. Beschrijf uw vraag of dilemma zo concreet mogelijk en vermeld het ook als u anoniem wilt blijven.