Een au pair: elitair of een handige oplossing voor werkende ouders?

Je moet in een gigantische villa wonen én een dikke baan hebben waardoor je als ouder weinig thuis bent: zomaar wat aannamen rond het fenomeen au pair. Kloppen ze ook? Of is de au pair een handige oplossing voor werkende ouders, zeker gezien het tekort aan plekken in de kinderopvang?

Over de auteur

Anna van den Breemer schrijft over grote en kleine levensvragen voor de Volkskrant. In de opvoedrubriek ‘Iedereen doet maar wat’ behandelt ze elke week kwesties waar ouders tegenaan lopen. Ze publiceerde meerdere boeken, waaronder Alle ouders klungelen maar wat aan.

Dit zeggen de deskundigen

‘Grofweg zijn er drie groepen ouders in Nederland die gebruikmaken van een au pair’, zegt Ellen Heesen-Hiemstra van House of Orange Au Pairs. ‘Expats die in hun thuisland gewend zijn aan een inwonende hulp, gezinnen die tijdens corona een baby hebben gekregen en geen opvang kunnen vinden, en alleenstaande werkende moeders. En dan is er de traditionele groep van hoogopgeleide ouders met een goede baan.’

Een groot voordeel is de flexibiliteit. ‘Ik heb klanten die als arts werken en om 6 uur moeten beginnen. De kinderen slapen dan nog. De au pair kan ze naar school brengen en ’s middags kunnen ze thuis met vriendjes spelen.’

Een au pair behoort niet tot ieders mogelijkheden, al was het maar vanwege het feit dat je een extra kamer moet hebben. ‘De kamer moet gelijkwaardig zijn aan die van de kinderen, dus geen ruimte met een gordijn ervoor. Daar controleren we streng op’, zegt Heesen-Hiemstra.

In Nederland zijn zo’n 25 bureaus gerechtigd om au pairs bij gezinnen te plaatsen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet een stijging in het aantal. In 2022 kregen zo’n 1.630 au pairs een verblijfsvergunning. Van au pairs afkomstig binnen de Europese Unie zijn geen cijfers bekend.

Ondernemer Willemijn Schneyder heeft vier au pairs gehad, uit de VS, Zuid-Afrika, de Filipijnen en Zimbabwe. ‘Eigenlijk moet je een au pair zien als een uitwisselingsstudent die tegelijkertijd de stabiele basis in huis is.’ Het is dus geen goedkope oppas die je altijd kunt inzetten. Om uitbuiting te voorkomen zijn de regels aangescherpt. Per week krijgen ze twee vrije dagen en mogen ze maximaal 30 uur licht huishoudelijk werk doen.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat zo’n 55 procent van de gastgezinnen zegt voor een au pair te kiezen om jongeren kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur. Het overgrote deel van de respondenten (92 procent) kiest voor een au pair om hulp te hebben bij de verzorging van de kinderen.

Volgens Schneyder had iedere au pair een eigen waardevolle toevoeging. Een van hen leerde haar jongste dochter meditatie en yoga, waardoor ze beter kon omgaan met haar energie. ‘Tot op de dag van vandaag heeft ze daar iets aan. Ik had dat zelf nooit kunnen bedenken.’

Hoe gaat het in zijn werk?

Een au pair kan in sommige gevallen goedkoper zijn dan het kinderdagverblijf of de BSO. Vooral bij gezinnen met meerdere kinderen; je betaalt immers niet per kind. ‘Per maand ben je gemiddeld 780 euro kwijt als er een visum voor de au pair nodig is, anders is het 600 euro’, zegt Heesen-Hiemstra. Dat is inclusief het maandelijkse zakgeld van 340 euro. Kost en inwoning komen daar nog bij. Niet onbelangrijk: ouders hebben bij een au pair geen recht op kinderopvangtoeslag.

Hoe weet je of je als gezin geschikt bent voor een au pair? ‘Je moet je huis kunnen delen. Als jij uitslag krijgt als een pak melk verkeerd wordt teruggezet, dan werkt het misschien niet’, zegt Heesen-Hiemstra. Ook moet je ruimte vrijmaken om een au pair in te werken.

Na een jaar volgt het vertrek. Is dat niet lastig voor de kinderen? ‘Het afscheid van onze eerste au pair was heel heftig, we waren er niet op voorbereid’, zegt Schneyder. Sindsdien benoemt het gezin al vier maanden van tevoren het aanstaande vertrek.’

Gelukkig is het niet altijd uit het oog, uit het hart. ‘We hebben nog steeds contact met onze voormalige au pairs.’