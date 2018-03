Zzp'ers hopen dat Belastingdienst meeluistert als ze aangifte doen

Twee straten verderop woont onderzoeksjournalist Evert (33). Ook hij kijkt ernaar uit om te worden afgeluisterd door de Belastingdienst: 'Ik zoek al een tijdje naar een goede boekhouder, maar dat hoeft helemaal niet als ik in direct contact sta met iemand die mij afluistert. Die kan dan antwoord geven op de vraag of ik een deelvisser ben of niet, daar bijt ik me nu al een hele dag op stuk. Daarvoor neem ik de privacyschending wel voor lief.'



Toch is niet iedereen meteen enthousiast. Voor Raymundo (46), de onderbuurman van Evert en al twintig jaar zelfstandig ondernemer, wordt het even wennen: 'Belastingaangifte doen is net als dansen. In mijn eentje op mijn kamer waan ik mij de beste danser die ooit op deze wereld heeft rondgelopen, maar als er mensen toekijken, schaam ik me opeens kapot voor mijn rare lichaam. Als ze me afluisteren, dan ben ik met één foutje meteen de lul. Dan vul ik per ongeluk in dat ik geen deelvisser ben en dan komen ze gelijk mijn kotter confisqueren. Doodeng.'