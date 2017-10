Zwaarlijvigheid is ook een culturele kwestie

Alissa J. Rubin schreef in The New York Times over Gabrielle Deydiers boek On ne naît pas grosse (Men wordt niet vet geboren), dat in Frankrijk voor ophef zorgde. Deydier, die ongeveer 150 kilo weegt, schrijft over de tegenwerking en discriminatie waarmee zwaarlijvige mensen te maken hebben. In Le Monde sprak ze over 'grossophobie', haat voor zwaarlijvige mensen.



Zwaarlijvigheid is niet alleen een aandoening, maar ook een culturele kwestie. Het lichaam bepaalt mede wie men lijkt te zijn.