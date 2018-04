Zuid-Afrikaanse media nemen het op voor Winnie Madikizela-Mandela

'Zelfs nu ze dood is, wordt Mam' Winnie niet met rust gelaten', is de kop boven een artikel in de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian. De buitenlandse pers heeft veel woede gewekt met negatieve in memoriams over de maandag overleden Winnie Mandela, schrijft Ra'eesa Pather. Ze las verontwaardigde reacties op sociale media. Over The New York Times bijvoorbeeld, die schreef dat Winnie Mandela's strijd tegen de apartheid 'werd overschaduwd door schandalen'. Persbureau Reuters noemde haar reputatie 'besmeurd' en schreef hoe de 'mother of the nation' veranderde in 'the mugger of the nation'.



De internationale pers reduceert Winnie Mandela tot twee gebeurtenissen, meent Pather: haar uitroep in 1986 waarin zij de 'halsbandmoorden' (brandende autoband om de nek) op vermeende collaborateurs steunde, en de moord op de jonge Stompie door haar informele lijfwacht, de Mandela United Football Club. Al is haar directe betrokkenheid nooit bewezen, stond ze jarenlang te kijk, zoals tijdens de zittingen van de Waarheidscommissie in de jaren negentig.