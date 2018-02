Zou u uw schoonmoeder de oorlog in sturen? Jean Daniel van Busschbach (59) stelt de vraag aan eenieder die hij spreekt over de penibele situatie van de moeder van zijn vrouw. 'Zelfs bij de IND zeiden ze off the record: nee, dat zou ik natuurlijk ook niet doen.' Maar on the record geldt dat regels regels zijn. En die bepalen dat het kwetsbare vrouwtje van 77, dat vanaf haar bedrand meeluistert met dit gesprek dat zij niet kan volgen, binnenkort via het vertrekcentrum in Ter Apel wordt uitgezet naar Oekraïne.