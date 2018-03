Zonder koopkrachtplaatje stopt het ganse Haagse raderwerk

Van alle vuige aanvallen op onze manier van leven - de eeuwenoude, diepgewortelde, oerhollandse poldertraditie van cowboy en indiaantje spelen is het jongste slachtoffer - was de aanval van gisteren het vuigst. Hij was onverhoeds, kwam uit onverdachte hoek en was gericht op het hart van het Nederlandse debat: het Centraal Planbureau opende de aanval op het koopkrachtplaatje.



Een politicus zonder een koopkrachtplaatje is als Romeo zonder Julia, als Simson zonder haar. Dan is de glans van het leven af. Het koopkrachtplaatje is voor een beetje politicus de essentie van het bestaan. Gaat hij schuimbekkend de barricaden op, heeft hij altijd stevig een koopkrachtplaatje onder de arm geklemd.