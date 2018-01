Zolang zijn onderdanen olympisch sporten, taalt Kim Jong-un hopelijk niet naar de nucleaire knop

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un hield gisteren zijn nieuwjaarstoespraak. Hij had plaatsgenomen achter een soort altaar, waarop zeven identieke zwarte microfoons stonden. Hij was strak gekapt en opgeschoren. Kim had twee boodschappen. Hij wil praten met Zuid-Korea en in februari sporters afvaardigen naar de Winterspelen in dat land. En hij zei dat hij op zijn bureau een knop heeft staan: één druk en raketten met kernkoppen vliegen richting de VS.



Welkom in 2018, gelukkig Nieuwjaar.