Zo zing je zwoele zomeravonden naar een hoogtepunt, en zo dien je als muzikale vogelverschrikker

Het was belachelijk koud, belachelijk nat en belachelijk vroeg toen ik afdaalde in het metrostation, waar een eenzame GVB'er in een blauwe hesje op zijn handen stond te blazen. Ik sliep nog half, dus het duurde even voor het tot me doordrong dat uit de speakers, die normaal de komst van de metro's aankondigen, nu prachtige muziek kwam dwarrelen. Salsa, van het pensioengerechtigde soort. Een luie aai over de conga's, een contrabas die aan drie noten genoeg had, zo'n weemoedig, snipverkouden trompetje.