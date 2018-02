Zo werd Zijlstra het zoveelste slachtoffer van Ruttes armzalige selectiebeleid

Z'n collega's zaten er helemaal doorheen. Moedig vonden ze het. Nobel ook. Moedig en nobel, dat was het. 'Hij heeft op een respectabele en waardige manier afscheid genomen', sprak Gert-Jan Segers. 'Een maatje is vertrokken', schreef Han ten Broeke. Een dag eerder had het er allemaal nog zo goed uitgezien. Hij had het toch toegegeven? Was dat niet het belangrijkste? Ze hadden er zelfs samen nog leuke grapjes over gemaakt. Nu was ook Alexander Pechtold zichtbaar aangeslagen. Klaas Dijkhoff kon het nauwelijks geloven. Dit was 'niet representatief voor wat hij aan het land en de partij had bijgedragen.