Zijn de Winterspelen de start van de Vredesspelen tussen Noord en Zuid-Korea?

Maar er was ook steun voor Moon. 'We moeten niet bang zijn voor kleine fricties, aldus de progressieve krant Hankyoreh. 'Zelfs familieleden botsen vaak als ze na lange tijd weer samen in een ruimte zijn.'



'Er zijn vast nog mensen die tegen het gemeenschappelijke ijshockeyteam zijn, maar wat we nu moeten doen is de controverse laten rusten', vervolgt de krant. 'Is het geen geweldig gezicht als Noord- en Zuid-Koreaanse fans straks samen juichen?'



De krant haalde uit naar de 'conservatieve politici en media' die het het hebben over de Spelen van Pyongyang in plaats van Pyeongchang. 'Hun gedrag gaat te ver. De pogingen om de boel op te hitsen met speculaties en overdrijvingen zijn niet om aan te zien. Het lijkt wel alsof ze niet willen dat de Spelen een succes worden en leiden tot dialoog tussen Noord en Zuid.'



De vraag is natuurlijk of je gelooft dat de deelname van Noord-Korea zal leiden tot een hervatting van onderhandelingen over het (nucleaire) wapenprogramma van het regime in Pyongyang.