Loyaliteit aan politieke vrienden is een deugd, maar het landsbelang telt echt zwaarder

Nu geeft Zijlstra zijn leugen toe. De wagens van de coalitie zijn meteen in een kring gezet, om het voortbestaan van het nog jonge kabinet niet in gevaar te brengen. Men heeft kennelijk in de vierkante kilometer rondom de Hofvijver geen idee hoe slecht de indruk is die dit op de rest van het land maakt. Het verhaal is dat de minister mag blijven omdat hij zijn fout heeft erkend. En zijn waarschuwing klopt inhoudelijk, aldus de regering, want de Groot-Russische ambities van Poetin zijn wel degelijk gevaarlijk. Zijlstra's versie van de datsja-geschiedenis was afkomstig van 'een bron' die wel met Poetin aan tafel had gezeten. Zijlstra zegt dat hij zijn bron wilde beschermen en dat hij er om die reden zijn eigen ontmoeting van heeft gemaakt.



Deze pirouette maakt de zaak alleen maar erger. Eerst beperkte zijn leugen zich tot zijn aanwezigheid in de datsja. Nu zegt 'de bron', Jeroen van der Veer van Shell, dat Zijlstra zijn woorden heeft aangedikt. Zijlstra loog niet alleen over de datsja, hij heeft Poetin woorden in de mond gelegd die de Russische leider volgens zijn echte gesprekspartner niet heeft gesproken, een diplomatiek affront. Zijlstra verdraaide Poetins woorden, eerst om zichzelf groter te maken, nu om te overleven. In het interview met de Volkskrant vertelt Zijlstra dat premier Rutte van zijn datsja-leugen op de hoogte was. Rutte heeft volgens een bekend patroon meteen de Zijlstra-mag-blijvenstand aangenomen. Ook hem is het kennelijk ontgaan wat de impact is van dit soort gelieg en gedraai. Zelf is Rutte kwetsbaar omdat hij in het MH17-dossier, waarvan hij heeft bezworen dat het zijn belangrijkste onderwerp is, de Russen meermalen van liegen heeft beticht. Loyaliteit aan politieke vrienden is een deugd, maar het landsbelang telt echt zwaarder.