Zijlstra gaf gisteren een stoer signaal af - maar aan wie is het gericht?

Wat is nu eigenlijk het westerse beleid jegens Turkije? Of is er geen overkoepelend beleid?

Het Nederlands-Turkse diplomatieke conflict vindt zijn oorsprong in de harde Nederlandse aanpak van een Turkse minister die hier campagne wilde voeren voor een referendum (het was toen ook hier verkiezingstijd), maar het kan moeilijk los worden gezien van de bredere context. En dan roept het de vraag op: wat is nu eigenlijk het westerse beleid jegens Turkije? Of is er geen overkoepelend beleid en stuntelt iedereen er maar een beetje op los?



Het is begrijpelijk dat Den Haag zoekt naar een uitkomst waarbij niemand door het stof hoeft (al heeft ons land, wiens economie imposanter is dan zijn plek op de wereldkaart, ook daarmee ervaring). Maar dat beantwoordt niet de vraag waarom officieel aangekondigd moest worden dat de verzoeningspoging is mislukt. Het alternatief: niets zeggen, en in stilte wachten tot aan beide zijden de tijd rijp is voor hervatting van volledige betrekkingen. Nederland geeft een stoer signaal af - maar aan wie is het gericht? Aan Turkije, of aan de binnenlandse critici van Zijlstra's begripvolle reactie op de Turkse inval in Afrin?