Zelfs specialisten raken de weg kwijt in het belastingstelsel

Informateur Gerrit Zalm is er goed in geslaagd een voor-elk-wat-wils-akkoord te smeden, maar als ex-minister van Financiën had hij zich wel iets drukker mogen maken over de uitvoerbaarheid.



We mogen hopen dat de nieuwe staatssecretaris van Financiën en baas van de fiscus een technocraat wordt die zich vooral druk maakt of de fiscus er überhaupt in slaagt tijdig de verschuldigde belasting te innen. En, als de rust is weergekeerd, moet hij of zij namens het nieuwe kabinet alsnog een voorstel doen voor een stelselwijziging.