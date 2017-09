Zelden maakte een inkijkje zo weinig indruk op ons

'Herkenbaar' was het, een 'onverbiddelijke afrekening', en 'verplichte lectuur voor de Kamerleden van de formerende partijen'. We hadden een blik achter de schermen van het parlement gekregen en het zag er allemaal niet fraai uit. Geen partijgenoot werd gespaard, en er was zelfspot. Och, die heerlijke zelfspot. Zelf hield ze kippen, maar als ze een haan had gehad, dan had ze hem zeker Halbe genoemd. 'Zelden werd zo'n genadeloos inkijkje in de politiek geboden.'



Eerlijk gezegd wisten we niet eens dat Ybeltje Berckmoes bestond. Misschien hadden we haar weleens voorbij zien komen. Maar misschien ook niet. In haar zes jaar als VVD-Kamerlid had ze geen enkel onderwerp geagendeerd, diende ze nul wetsvoorstellen in en kreeg ze al evenveel aandacht van de media.