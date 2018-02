Zal de PvdA zich weer kunnen profileren als de belangenbehartiger van de samenleving?

Barth kreeg er vragen over en hoorde de bezwaren aan, maar ging toch. Omdat ze meende dat ze er recht op had

De fractievoorzitter in de Eerste Kamer lag immers al onder vuur vanwege haar rol rond het geruchtmakende vertrek van haar man, Jan Hoekema, als burgemeester van Wassenaar. De onwettige aanvulling van zijn wachtgeld met bijna 18 duizend euro kwam nog vooral voor zijn rekening. Maar Barth bedelde bij de gemeente om een flinke huurverlaging voor de burgemeesterswoning, waar het paar op eigen verzoek nog een jaar in kon blijven wonen.



Het PvdA-bestuur had haar daarvoor nog maar net op het matje geroepen, toen haar onthutste partijgenoten begrepen dat Barth van plan was om op een zonvakantie te gaan. Buiten recestijd om en precies tijdens het meest precaire Eerste Kamerdebat van het jaar, over de nieuwe donorwet. Barth kreeg er vragen over en hoorde de bezwaren aan, maar ging toch. Omdat ze meende dat ze er recht op had.



Wachtgeldverhogingen, huurverlagingen en vakanties geheel naar eigen behoefte inplannen: Marleen Barth is kennelijk gaan denken dat het de normaalste zaken van de wereld zijn. Een beter bewijs had zij niet kunnen leveren dat zij is afgedreven van de grondbeginselen van haar partij en van de mensen die zij wil vertegenwoordigen. De PvdA gaat zonder haar verder, ongetwijfeld in de hoop dat zij dan wat lichter loopt.