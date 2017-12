Zal de koers van een willekeurig aandeel ooit eindigen bij de prijs voor een Leonardo da Vinci?

Vastrentende waarden zoals obligaties leveren niets meer op. Vastgoed is te weinig liquide. En cryptovaluta zijn voor serieuze beleggers nog een no-goarea.



Een pensioenfonds dat rendement wil halen, is aangewezen op aandelen. Alleen zijn steeds minder bedrijven op de beurs genoteerd. In vergelijking tot 2002 daalde het aantal beursgenoteerde bedrijven in Nederland van 294 tot 103, in Duitsland van 715 naar 531 en in Frankrijk van 874 naar 485. In de VS daalde het aantal van 5.685 naar 4.331, zo blijkt uit een onderzoek van het economisch bureau van de Wereldbank. De fusie- en overnamegolf is een van de oorzaken voor het verdwijnen van veel beursfondsen.