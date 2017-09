Ybeltjes ontboezemingen zijn vrolijke potpourri geworden van roddel, zelfspot en afrekeningen

Na de beroemdheidscultus waarin mensen bekend werden vanwege hun bekendheid, kregen we de tweede golf: mensen die bekend werden omdat publiekelijk breed werd uitgemeten dat ze volslagen ónbekend waren. Zo vergaarde Ybeltje Berckmoes van de VVD in één klap eeuwige roem, nadat ze in 2015 uit een analyse van de Volkskrant was komen rollen als het onbekendste lid van de Tweede Kamer.



Het was een verantwoorde analyse. Met spreadsheets, gevuld met verschijningen in de media en debatbijdragen in het parlement, gecorrigeerd voor het aantal dagen in de Kamer. Aangevuld met empirisch onderzoek met bevindingen als: 'Dit zijn disfunctionerende Kamerleden.