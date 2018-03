Wordt het vertrek van Groot-Brittannië een vechtscheiding? Volgens Ian Dunt is dat onzin

Maandag zei de leider van de Labour-oppositie, Jeremy Corbyn, dat hij nu voor lid blijven van de douane-unie van de EU is. Is dat een opening?



'Corbyns visie over de EU verschilt niet zoveel van die van de Tories, maar zijn houding is zachter geworden, realistischer. Als we in de douane-unie blijven, hebben we al veel minder problemen. En hij is niet afhankelijk van de steun van de Noord-Ierse unionisten, zoals het kabinet van May. In werkelijkheid zal een meerderheid in het parlement zich neerleggen bij een blijvend lidmaatschap van de douane-unie, blijkt uit een peiling. En de regering spreekt ook voortdurend tijdens de onderhandelingen over een vorm van speciale douane-unie, maar zonder de verplichtingen die dat voor Londen met zich mee zou brengen. En eigenlijk heeft May met veel van wat er in het EU-voorstel voor de scheiding staat al ingestemd in december. Maar goed, wie zich nu waagt aan een voorspelling hoe dit afloopt, is niet goed bij zijn hoofd.'

Nu wordt duidelijk wat de Brexit echt voor iedereen betekent, daar kan niemand langer omheen draaien