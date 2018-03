Voormalig Bondsdagvoorzitter Wolfgang Thierse zei ooit dat Duitsland pas zou ophouden zichzelf met zijn naziverleden te confronteren als de buren daarop zouden aandringen. Hij hoopte dat dit nooit zou gebeuren, want de 'herinneringscultuur' is bepalend voor de identiteit van de Bondsrepubliek. Welnu: hij kan gerust zijn. Want de Poolse buren lijken hún identiteit louter te ontlenen aan hun slachtofferschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Regeringspartij PiS heeft het ondergane leed in klinkende munt uitgedrukt: 685 miljard euro. Dat is de prijs die Duitsland voor zijn verzoening met Polen zou moeten betalen. Voor een reactie op deze obscene eis kan Polen zich misschien het best tot de EU wenden, opdat per kerende post de vraag kan worden gesteld: wordt het onderhand geen tijd voor een Pexit?