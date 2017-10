Wordt het niet tijd voor afschaffing van nationale staten?

Brief van de dag

Wordt het niet eens tijd om na te denken over afschaffing van het postmiddeleeuwse gedachtengoed dat de wereld opgedeeld moet worden in nationale staten. Zou het niet beter zijn om, te beginnen in Europa, het continent te verdelen in sociaal-economische, culturele en etnologische eenheden. Maatje Duitse deelstaten, Franse departementen, Italiaanse regio's. Voor Nederland een nieuwe politieke eenheid die uit verschillende provincies bestaat: Noord-Nederland, Zuid-Nederland, Holland. 'Europa' houdt het overkoepelende gezag over zaken als defensie, monetair beleid, migratie en economische ontwikkeling. Er komen nieuwe mogelijkheden om het vluchtelingenbeleid op te lossen: het wordt echt een Europees probleem en geen afschuiverij tussen landen.



In Parijs, Madrid, Rome en Den Haag zullen ze niet blij zijn macht in te leveren. Dat zullen de landelijke regeringen niet zonder slag of stoot toelaten. Het zal zeer veel onderhandelingsstrijd vergen. Daarnaast blijkt dat in Nederland bijvoorbeeld Friezen niet bij Groningen willen horen en andersom. Maar Catalanen, Basken, Vlamingen, de Kelten in Frankrijk en het Beierse volk zullen het ongetwijfeld zeer waarderen. Probleem noord- en zuid- Italië opgelost, de deelstaten hebben immers hun eigen beleid. Denk daar maar eens over na, en geef commentaar.



Nico Speets, Julianadorp, sociaal geograaf en docent maatschappijleer