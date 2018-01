Willen wij zieke medemensen laten creperen op de wachtlijst?

Alle campagnes die zijn gevoerd om mensen aan te zetten zich als donor te laten registreren zijn gestrand in de onverschilligheid van het publiek

De tegenstanders van de methode-Dijkstra om een eind te maken aan de wachtlijsten voor organen, wijzen op het recht van onaantastbaarheid van het lichaam, vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet. Mensen moeten zelf kunnen beslissen of zij na hun dood organen willen afstaan.



Het tegenargument is dat die zelfbeschikking nooit absoluut is wanneer de volksgezondheid in het geding is. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders van zieke kinderen die om godsdienstige redenen een behandeling weigeren, tijdelijk uit de ouderlijke macht worden gezet.



Voor de methode-Dijkstra, die in België al is ingevoerd, pleit dat er nog altijd een enorm tekort aan orgaandonoren is. Alle campagnes die zijn gevoerd om mensen aan te zetten zich als donor te laten registreren zijn gestrand in de onverschilligheid van het publiek. Daardoor lijden veel patiënten onnodig en sterven mensen die gered kunnen worden.