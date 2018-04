Willen we werkelijk dat het presidentschap van Trump zo eindigt?

'Park, Lula en Zuma: komt de top niet meer weg met gesjoemel?', kopte NRC Handelsblad op 6 april, een dag die de geschiedenis misschien in zal gaan als Black Friday voor regeringsleiders. In Zuid-Korea werd de afgezette president Park veroordeeld tot 24 jaar cel voor omkoping. Diezelfde dag stond in Zuid-Afrika ex-president Zuma voor de rechter omdat hij steekpenningen zou hebben aangenomen en moest ex-president Lula in Brazilië zich bij de politie melden om te beginnen aan een gevangenisstraf van 12 jaar in verband met een witwasaffaire.



Dat was nog voordat de FBI in New York in de vroege ochtend van 9 april een inval deed in het kantoor, de woning en de hotelkamer van Michael Cohen, de persoonlijke advocaat en fixer van president Trump.